وزير المالية: إجراءات لتخفيف تكدس البضائع بالمواني خلال 72 ساعة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الأوضاع العامة للدولة المصرية مطمئنة وتسير في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق فائض أولي قبل تسديد الفوائد رغم كل الصعوبات، وارتفاع تكلفة البترول والقمح والمواد الغذائية، كما ذكر أن أسعار البترول تضاعفت.

سداد الالتزامات المالية في مواعيدها

وأضاف «معيط»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه نشأت الديهي، ويعرض على شاشة «TeN»، أن مصر سددت جميع الالتزامات المالية في مواعيدها سواء فوائد دين، أو السندات الدولية، موضحًا أن الاستثمارات الساخنة سحبت من مصر 22 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة دون أي مشكلة، ولكن المشكلة حدثت بسبب تأثر الواردات سلبًا، ونعمل على تخفيف هذه الآثار لأنها تؤثر على خطوط الإنتاج والتشغيل.

ووجّه وزير المالية رسالة للمواطنين: «بقول للمواطنين معلش هنتحمل الفترة دي لحد ما ربنا يعديها على خير»، إذ ذكر أن عجز الموازنة انخفض لـ6.1%، والفائض الأولي وصل لأكثر من 100 مليار جنيه، وهذه الأرقام موثقة من المؤسسات الدولية، ونجحت مصر في تخفيض الديون من 103 لـ80%، ولكن جائحة كورونا أدت لاضطراب الأوضاع بعض الشيء، وارتفاع الأسعار على مستوى العالم وهو ما انعكس على مصر خلاف ارتفاع تكلفة النقل والشحن لـ3 أضعاف.

تخفيف أزمة تكدس البضائع

وأكد أن هناك إجراءات تصدر خلال الـ72 ساعة المقبلة لتخفيف أزمة تكدس البضائع في المواني المصرية، فضلًا عن أن هناك 150 تقريرا سلبيا صدر خلال الفترة الأخيرة عن مصر، «البعض يريد أن يعيد مصر لظروف 2011، ولكن الشعب المصري واعي، ولن يضيع بلده، اللي بره بيحسد مصر عن اللي هي فيه بسبب الاستقرار والتنمية، فيه ناس عايزين البلد تقع مثل البلاد الأخرى، وعلى الشعب أن يحافظ على البلد».

ولفت إلى أن البعض يتحدث بصورة غير حقيقية عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مثل الحديث عن رفع الدعم عن الخبز، معقبًا: «البعض يريد انهيار الدولة المصرية، الشعب المصري قبل المسؤولين عليه الحفاظ على الدولة».