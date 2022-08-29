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«علام»: تزايد إقبال الشباب على مشروعات إعادة تدوير المخلفات بنسبة 70%

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محمد أيمن سالم
09:59 م | الإثنين 29 أغسطس 2022
مصانع إعادة التدوير للمخلفات

مصانع إعادة التدوير للمخلفات

قال الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي، إن هناك مجموعات شبابية تعمل بإعادة تدوير المخلفات بدعم من وزارة الصناعة، ونجحت تجربة تحويل القمامة من نقمة إلى نعمة في مصر، مطالبا المحافظين بتوفير مميزات لمصانع إعادة التدوير، مع توفير مكان للمصانع بجانب أي تجمعات.

مشروعات إعادة التدوير تزايدت بنسبة 70%

وأوضح «علام» خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي والمذاع على فضائية «DMC» أن الشباب المصري قادر على فعل كل شيء وتحويل القمامة إلى مشروعات ذات رأس مال وقيمة مالية كبيرة لا مثيل لها، وإقبال الشباب على تنفيذ مشروعات إعادة التدوير تزايد بنسبة 70%، لافتا إلى أن الرئيس السيسي وجه بالاهتمام بمنطقة شق التعبان وأدخل بها التكنولوجيا الحديثة لضمان عدم وجود أي نوع من التلوث، وحدث تعاون مصري صيني في المنطقة لتوفير أفضل أنواع الرخام القابل للتصدير.

زيادة مساحة شق التعبان

وأشار إلى أن الرئيس السيسي، وجه أيضًا بزيادة مساحة شق التعبان وإتاحة الإمكانية للشباب للعمل في مصانع متنوعة المساحات والمستويات، وأصبح شق التعبان من أهم المدن الصناعية المعروفة لدى الدول نظرا لجودة منتجاتها، ويجرى حاليا تطوير المنطقة بشكل أفضل مما هي عليه لضمان توفير أفضل نوع من الرخام بجودة عالمية.

وأكد مستشار برنامج المناخ العالمي، أن تدوير المخلفات هو مجال ناجح في كل دول العالم والاهتمام به له تأثير قوي، مضيفا أن هناك شركات تعمل على إعادة تدوير المخلفات القماشية في صنع السجاد وحققت نجاحات لا مثيل لها ومنتجات أصبحت محل اهتمام الأسواق الدولية.

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بقلم محمد أيمن سالم