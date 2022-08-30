ارتفاع حصيلة اشتباكات المنطقة الخضراء في العراق إلى 20 قتيلا

قالت وكالة «رويترز» للأنباء، إن حصيلة الضحايا في اشتباكات المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية «بغداد» ارتفعت إلى 20 قتيلا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

تعطيل الدوام الرسمي

وفي وقت سابق، أعلنت 6 محافظات عراقية: «صلاح الدين-واسط-نينوى-ميسان-ذي قار-المثنى»، تعطيل الدوام الرسمي.

الوضع الحالي في البلاد ينذر بخطر كبير

وكان رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، قال في وقت سابق، إن الوضع الحالي في البلاد ينذر بخطر كبير، محذراً في بيان، من استخدام السلاح.

ودعا الحلبوسي، كافة الأطراف إلى درء نار الفتنة، مضيفا إن الجميع سيخسر إذا وقع تصادم في العراق، فيما دعا رئيس «ائتلاف النصر»، حيدر العبادي، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إلى إيقاف القتال العبثي الذي لا يخدم الوطن ولا يحمي العراقيين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».