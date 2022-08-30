مقتدى الصدر يضرب عن الطعام حتى يتوقف العنف في العراق

أعلن رئيس الكتلة الصدرية البرلمانية، حسن العذاري، أمس الاثنين، عن قيام زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، بالإضراب عن الطعام حتى يتوقف العنف، واستعمال السلاح، وقال في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن إزالة الفاسدين لا تعطي أحداً مهما كان مسوغاً لاستعمال العنف.

رئيس «الحشد الشعبي» يدعو إلى عدم القفز فوق العملية الديمقراطية

وفي وقت سابق، دعا رئيس هيئة «الحشد الشعبي»، فالح الفياض، جميع الأطراف بالبلاد للتهدئة والتصرف بمسؤولية، مشيرا إلى أن هيئة «الحشد الشعبي» ستكون خارج الاصطفافات السياسية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية

وتعهد الفياض، بحماية العملية السياسية، داعيا إلى عدم القفز فوق العملية الديمقراطية، مضيفا، أن يجب الاحتكام إلى الدستور والقوانين وإلى صناديق الاقتراع، وفقا لما ذكره تلفزيون «العهد» العراقي.

وثمَّن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، دعوة الصدر ورئيس «تحالف الفتح»، هادي العامري، وقوى سياسية أخرى إلى وقف العنف في البلاد، داعيا عبر «تويتر»، الجميع إلى تحمل المسؤولية الوطنية لحفظ الدم العراقي.

مكتب الكاظمي: القوات الأمنية مسؤولة عن حماية المتظاهرين

ووجَّه الكاظمي، بمنع استخدام الرصاص وإطلاق النار على المتظاهرين من أي جانب أمني أو عسكري أو مسلح منعا باتا، وقال مكتبه الإعلامي في بيان، إن القوات العراقية الأمنية مسؤولة عن حماية المتظاهرين وأي مخالفة للتعليمات ستكون أمام المساءلة القانونية.

ودعا رئيس الوزراء العراقي، جميع المواطنين إلى الالتزام بقرار حظر التجول، مشيرا إلى فتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء ومصادر إطلاق النار وتحديد المقصرين ومحاسبتهم.

وجدد الكاظمي، دعوته للمتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء، وذلك خلال اجتماع طارئ عقده، اليوم، للقيادات الأمنية بمقر العمليات المشتركة، لمناقشة الأحداث الأخيرة ودخول المتظاهرين المؤسسات الحكومية، فيما قال الرئيس العراقي، برهم صالح، أمس الاثنين، على «تويتر»، إن الدم العراقي خط أحمر.

وفي وقت سابق، دعا العامري إلى التهدئة، وقال إنه لا يوجد حل إلا بالحوار والتفاهم. وناشد رئيس «تحالف الفتح»، كل الأطراف بالتوقف عن استخدام السلاح

بدوره، دعا المرجع الديني العراقي، آية الله الفقيه السيد حسين السيد إسماعيل الصدر، في بيان، الجميع إلى الحوار والتهدئة وإلى حمل مطافئ الحريق ضد نيران الفتنة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية«واع».

«البيت الأبيض»: الوقت الآن يجب أن يكون للحوار

من جانبه، قالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أمس الاثنين، إنه لا ينبغي تعريض أمن العراق واستقراره للخطر، مشددة على أن الوقت الآن يجب أن يكون للحوار، وطالبت الرئاسة، الفرقاء في العراق بحل خلافاتهم بالحوار والدستور.

ودعا «البيت الأبيض»، كافة الأطراف العراقية للالتزام بالهدوء ووقف العنف، مضيفا أنه لا يجب أن تتوقف المؤسسات الحكومية في العراق عن العمل.

وفي وقت سابق، طالبت وزارة الخارجية الأمريكية جميع العراقيين بالابتعاد عن العنف، داعية للاعتصامات السلمية فقط.

بدوره، دعا «الاتحاد الأوروبي» في بيان، جميع الأطراف العراقية، إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والهدوء وتجنب أي أعمال قد تؤدي لمزيد من العنف.

«الاتحاد الأوروبي»: يجب احترام جميع القوانين

وأكدت المتحدثة باسم الاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نبيلة مصرالي، على «تويتر»، على أنه يجب احترام جميع القوانين وحماية نزاهة المؤسسات، مؤكدة دعم الاتحاد لأمن العراق واستقراره وسيادته.

بدورها، دعت السفارة السورية في بغداد في بيان، مواطنيها المقيمين في العراق إلى توخي الحيطة والحذر وإلى الالتزام بحظر التجوال، وفقا لما ذكرته شبكة «رووداو» الإعلامية.