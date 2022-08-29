فرض حظر التجوال في بغداد وجميع محافظات العراق واستدعاء عناصر الاحتياط

أصدرت القوات الأمنية العراقية، قرارًا بفرض حظر التجوال في بغداد وجميع المحافظات اعتبارا من الساعة 7 مساء بتوقيت بغداد، وبالتزامن مع ذلك بدأت القوات في إخراج المتظاهرين من القصر الحكومي، كما فُرضت حالة «الإنذار القصوى» واستدعاء عناصر الاحتياط لمواجهة التطورات في بغداد.

من جهتها دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق المتظاهرين إلى إخلاء المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

فرض حظر التجوال في بغداد وجميع محافظات العراق

وبعد قرار فرض حظر التجوال في بغداد وجميع محافظات العراق، قال الرئيس العراقي، برهم صالح، إنّ الظرف العصيب يحتاج إلى ضبط النفس ومنع التصعيد، مشيرًا إلى أنّ تطورات الأحداث تفرض على القوى الوطنية الترفع عن الخلافات، كما حذر من انزلاق الأوضاع نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسرًا فيها.

من جهتها، أفادت وكالة «رويترز» بأنّ أنصار مقتدى الصدر اشتبكوا مع أنصار جماعات مدعومة من إيران ووقوع إصابات، كما أشارت إلى أنّ المتظاهرين بدأوا في الانسحاب من داخل المنطقة الخضراء وسط إطلاق نار كثيف. وأعلنت مصادر طبية عراقية، سقوط قتيلين و25 جريحا في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن وسط المنطقة الخضراء.

مقتدى الصدر يعتزل العمل السياسي

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي بشكل نهائي وإغلاق كافة المؤسسات إلا المرقد والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر، مشيرا إلى أن الكل في حل منه. بدورها، دعت قيادة العمليات المشتركة المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء، مشيرة إلى أنها «التزمت أعلى درجات ضبط النفس والتعامل الأخوي لمنع التصادم أو إراقة الدم العراقي».