باكستان توافق على تشكيل مركز وطني للاستجابة والتنسيق للفيضانات

ناقش التحالف الحاكم في باكستان، برئاسة شهباز شريف، أمس الاثنين، وضع خطط شاملة لإغاثة وإعادة تأهيل الملايين من ضحايا الفيضانات، فضلا عن وضع استراتيجية لمواجهة الكوارث الطبيعية بهذا الحجم في المستقبل.

وزير باكستاني: أكثر من 10 مليارات دولار تقديرات أولية لأضرار الفيضانات

وقرر الاجتماع، تشكيل مركز وطني للاستجابة والتنسيق للفيضانات، وسيضم وزراء وممثلين عن القوات المسلحة ورؤساء وزراء وخبراء، وفقا لما ذكرته صحيفة «دون» الباكستانية.

وفي وقت سابق، قال وزير التخطيط الباكستاني، إحسان إقبال، إن التقديرات الأولية تشير إلى أن الأضرار الناجمة عن الفيضانات بلغت أكثر من 10 مليارات دولار، مضيفًا إن العالم ملزم بمساعدة بلاده على مواجهة آثار تغير المناخ من صنع الإنسان.

وتسببت سيول عارمة ناتجة عن أمطار موسمية تاريخية شهدتها باكستان في دمار واسع، أثر على أكثر من 33 مليون شخص في باكستان.

وزيرة شؤون المناخ: لا يوجد أرض جافة لسحب المياه إليها

وفي وقت سابق، قالت وزيرة شؤون المناخ، شيري رحمان، إن ثلث مساحة البلاد غرق بالكامل في أعقاب الفيضانات غير المسبوقة، واصفة الوضع بأزمة ذات أبعاد لا يمكن تصوّرها.

وأشارت رحمان، إلى أن كل شيئ تحول إلى محيط واحد، لا يوجد أرض جافة لسحب المياه إليها، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وأوضح وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل، أمس الاثنين، أن «إسلام أباد»، ستدرس استيراد الخضروات من الهند لتخفيف آثار الفيضانات التي تسببت في زيادات كبيرة في أسعار الغذاء، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

وأعرب ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن قلقه، مضيفا في مؤتمر صحفي، إن الوضع سيزداد سوءا مع استمرار هطل الأمطار.

وأشار دوجاريك، أن المنظمة جمعت بالفعل 7 ملايين دولار من طريق إعادة توجيه الأموال من برامج أخرى خصوصاً، لتمويل الحاجات الأكثر إلحاحاً، والغذاء والمياه، وأوضح المتحدث باسم جوتيريش، أن صندوق الأمم المتحدة للاستجابة لحالات الطوارئ خصص 3 ملايين دولار إضافية.

«صندوق النقد الدولي» يوافق على إحياء برنامج باكستان الائتماني: 1.17 مليار دولار

وفي وقت سابق، أشار وزير المالية الباكستاني، على «تويتر»، إلى موافقة مجلس مديري «صندوق النقد الدولي» على إحياء برنامج البلاد الائتماني وهو ما سيفرج أموال قدرها 1.17 مليار دولار.

بدورها، أعلنت منظمة «الأمم المتحدة» والحكومة الباكستانية أنهما ستطلقان، اليوم الثلاثاء، نداء لجمع تبرعات بقيمة 160 مليون دولار لتمويل مساعدات طارئة لـ«إسلام آباد».