زلازل تضرب 5 دول ومدن حول العالم بينها سيبيريا الروسية

ضربت عدة زلازل، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة دول من بينها روسيا واليونان ونيوزيلندا وماليزيا، دون الإبلاغ عن وقوع أضرار جراء الهزات الأرضية.

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الثلاثاء، مقاطعة إيركوتسك في «سيبيريا» شمالي البلاد، فيما لم تسفر الهزات الأرضية عن أضرار مادية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت مديرية حالات الطوارئ الإقليمية، في بيان، إلى هزات زلزالية، مركزها يقع على مسافة 16 كيلومترا من المركز السكني «بولشويه جولوأوستنويه» على شاطئ «بحيرة بايكال».

سكان منطقتي «إيركوتسك» و«شيليخوفسكي» يشعرون بالهزات

وأضافت مديرية حالات الطوارئ الإقليمية، أن سكان مدينة «إيركوتسك» ومنطقتي «إيركوتسك» و«شيليخوفسكي»، شعروا بهزات بلغت قوتها حوالي 3 درجات على مقياس ريختر.

وفي 24 إبريل الماضي، ضرب هزات أرضية بقوة 5.7 درجة بالقرب من «جزر الكوريل»، وقالت «الخدمة الجيوفيزيائية الموحدة» التابعة لأكاديمية العلوم الروسية،في ذلك الوقت، إن مركز الزلزال على بعد 127 كيلومترا جنوب شرق جزيرة «سيموشير»، على عمق 41 كيلومترا.

وفي اليونان، ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب جزر «كيرماديك» شمال نيوزيلندا

وأمس الاثنين، ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، جزر «كيرماديك» شمالي نيوزيلندا، فيما لم ترد أنباء حتى الآن عن أضرار بشرية أو مادية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعوية «واس».

وقالت مركز «الأبحاث الألماني لعلوم الأرض»، إن الزلزال وقع على عمق 84 كيلومتراً.وأمس الاثنين، ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر بالقرب من العاصمة الماليزية «كوالالمبور»، وقال «المركز الوطني لعلم الزلازل»، في بيان، إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلو متر جنوب غرب كوالالمبور، وفقا لما ذكره موقع «هندوسنان تايمز» الهندي.

وأمس الأول الأحد، ضرب زلزال بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، على بعد حوالي 29 ميلاً من «بيكرسفيلد» شمال «لوس أنجلوس» الامريكة،وفقا لما ذكرته صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية.