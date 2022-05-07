«سكاي نيوز»: قتلى في حرائق طالت 200 مبنى في منطقة سيبيريا الروسية

أفادت قناة «سكاي نيوز عربية» بوقوع قتلى في حرائق طالت نحو 200 مبنى في منطقة سيبيريا الروسية، وذلك دون ذكر المزيد من التفاصيل.

روسيا: تدمير أسلحة ومعدات أمريكية في خاركيف

في سياق آخر،أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير أسلحة ومعدات أمريكية وأوروبية في خاركيف اليوم.

بداية الحرب الروسية الأوكرانية

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرون من فبراير الماضى، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.