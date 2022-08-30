وزير الصناعة: جذب مزيد من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها أحد المشروعات القومية الاستراتيجية والتي تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والعالمية وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيراً إلى أهمية تعزيز جهود تنمية وتطوير المنطقة باعتبارها وجهة استثمارية متميزة ومحور تجاري وصناعي ولوجيستي عالمي .

الفرص الإستثمارية بالمنطقة

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع وليد جمال الدين الرئيس الجديد للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس والوفد المرافق له لاستعراض المشروعات الصناعية والفرص الإستثمارية بالمنطقة.

وقال سمير إن الدولة المصرية تعمل خلال المرحلة الحالية على تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات لكافة المشروعات الصناعية المقامة داخل مصر وبما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الصناعي فى الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مشيراً إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقوم بجهود كبيرة لتطوير واستغلال إمكانات القناة والمناطق المحيطة بها وخلق فرص استثمارية متميزة بعدد كبير من القطاعات الصناعية والخدمية، وبما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز حركة التصدير للأسواق العالمية.

توفير الخدمات للمشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية

وأشار الوزير إلى أن اللقاء تناول سبل تعزيز التنسيق المشترك بين الوزارة والهيئة لتوفير الخدمات للمشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كما استعرض رؤية المنطقة لجذب المزيد من الاستثمارات في مجالات الصناعة والنقل البحري والخدمات اللوجستية.

ووجه وزير التجارة والصناعة التهنئة لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جماتل الدين، على توليه رئاسة الهيئة، متمنياً له دوام النجاح واستكمال الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه أشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى التنسيق والتواصل الدائم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة التجارة والصناعة فيما يخص المشروعات الاستثمارية الجديدة في القطاع الصناعي وكذا التوسعات في المشروعات القائمة، مشيراً إلى أهمية التوصل لحلول أكثر استدامة بالتعاون مع الوزارة لتسهيل نفاذ منتجات المشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسوق المحلية.

ولفت إلى أن اللقاء استعرض عددًا من المشروعات القائمة والمشروعات المستهدفة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في عدد من القطاعات الإنتاجية الرئيسية بالاقتصاد القومي وسبل التعاون بين الوزارة والهيئة لتسهيل تقديم الخدمات وتيسير الإجراءات الخاصة بهذه المشروعات .