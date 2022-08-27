وزير التجارة والصناعة يبحث آليات انتقال العاملين للعاصمة الإدارية

أجرى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، صباح اليوم، جولة تفقدية داخل مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جاهزيته لاستقبال الموظفين المنتقلين للعاصمة خلال الفترة القريبة المقبلة، ورافق الوزير خلال جولته عدد من قيادات الوزارة.

وفي مستهل الجولة، استمع الوزير إلى شرح مفصل حول الأعمال التي تم تنفيذها بمقر الوزارة، تمهيداً لانتقال الموظفين على مراحل متتابعة وفق خطة الانتقال التي أعدتها الوزارة، إلى جانب الاطلاع على كل المرافق والخدمات والتجهيزات الداخلية بالمبنى والذي يضم 7 طوابق.

احترافية الجهاز الإداري

وقال «سمير» إن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل مشروعاً قومياً يعكس رؤية مصر نحو إحداث نقلة حضارية للجهاز الإداري للدولة، مما يزيد من احترافيته ويرتقي بالخدمات التي يقدمها ويحسن أداءه، وهي إضافة جديدة لسلسلة الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية في طريقها نحو الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن الأنظمة الرقمية والإلكترونية التي ستحكم منظومة العمل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة ستحقق طفرة غير مسبوقة في الأداء الإداري، وتسهم في اختصار الوقت والمجهود المبذولين في الإجراءات الروتينية، فضلاً عن التيسير على متلقي الخدمات الحكومية، سواء من المواطنين أو المستثمرين ورجال الأعمال.

تحسين منظومة الخدمات

وفي هذا الإطار، وجه وزير التجارة والصناعة قيادات الوزارة بأهمية الارتقاء بالإمكانات الفنية والإدارية للعاملين، والتوسع فى استخدام التكنولوجيات الحديثة، الأمر الذي يسهم فى تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.