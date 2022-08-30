الإسكندرية تتجه لاستخدام المياه المعالجة في صناعة البترول للحفاظ على البيئة

خطوة جديدة تتخذها شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، من خلال تخفيض كثافة استخدام الموارد والطاقة والمياه في الإنتاج الصناعي، وفقا لتوجهات الدولة بالاستفادة من المياه المعالجة وإعادة الاستخدام في كل المجالات الزراعية والصناعية، ليبدأ تطبيق ذلك مع شركة الإسكندرية للبترول.

إعادة استخدام مياه محطتي معالجة الهانوفيل

قال اللواء مهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، إنه تم الاتفاق مع شركة الإسكندرية للبترول على إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالج، التى تنتج من محطتي معالجة الهانوفيل بطاقة من 50 ألف إلى 60 ألف متر مكعب في اليوم، لاستخدامها في الأغراض الصناعية بشركات البترول.

معايير المياه المقبولة لدى شركات البترول

أضاف نافع، لـ«الوطن»، أنه تم الاجتماع بمسؤولي الشركة، وعرض معايير المياه المقبولة لدى شركات البترول والكميات المطلوبة، لتقديم عروض فنية ومالية من قبل شركة الصرف الصحى للدراسة بواسطة شركات البترول.

وأكد أن ذلك يأتي في إطار توجه الدولة لتخفيض كثافة استخدام الموارد والطاقة والمياه فى الإنتاج الصناعي، من خلال ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدام المياه بالمنشآت الصناعية، حفاظا على الموارد البيئية، لذا ‎فأصبح ضرورة التعاون مع القطاع الصناعي لتبني طرق غير تقليدية ومبتكرة للعمليات الصناعية لترشيد وتقليل استهلاك المياه.

استراتيجية التكنولوجيا المتقدمة لمعالجة الصرف الصحي

أوضح رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن ذلك يأتي بعدما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة، والمركز القومي للبحوث، مطلع أغسطس الجاري، لتنفيذ استراتيجة التكنولوجيا المتقدمة لمعالجة الصرف الصحي والصناعي، وإعادة الاستخدام وإنتاج طاقة بديلة، والحد من تأثيرات التغيرات المناخية، لضمان مستقبل أكثر استدامة.