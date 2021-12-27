شوشة: المياه المعالجة في محطات الصرف الزراعي صالحة لكل المحاصيل

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن سيناء تمتلك مساحات شاسعة تعادل 3 أضعاف مساحة الدلتا القديمة الموجودة بين فرعي دمياط ورشيد، مشيرًا إلى أن جنوب سيناء منطقة جبلية يتخللها وديان واسعة، قد تصل للزراعة، وأن الاعتماد الرئيسي في الزراعة بسيناء على الوسط والشمال.

أعماق كبيرة للحصول على المياه

وأضاف شوشة خلال مداخلة هاتفية برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أن الشمال به سهل ساحي نتيجة تشعب وادي العريش، كما أن وسط سيناء فهي منطقة شاسعة ومستوية، وبالتالي كانت ساحة قتال في الحروب المختلفة، وشهدت الكر والفر، وكانت مشكلتها ندرة المياه: «كنا نحفر البئر بأعماق تتراوح بين 900 متر إلى 1200 متر للحصول على المياه التي تستخدم في الزراعة».

مقنن مائي لكل مشروع

وتابع محافظ شمال سيناء: «كل مشروع له المقنن المائي الخاص به، مثل مشروع ترعة السلام، الذي يزرع 275 ألف فدان في شمال سيناء، أما محطة معالجة بحر البقر فهي مشروع عملاق، عبارة عن مياه صرف زراعي تحتاج إلى الخلط مع مياه النيل العذبة بنسبة 1:1 أو 2:1 حسب طبيعتها، أو استخدام محطة معالجة حتى تكون صالحة للزراعة».

وأشار شوشة، إلى أن المياه المعالجة في محطات الصرف الزراعي تصلح لري جميع أنواع المحاصيل مثل المحاصيل الحقلية والمحاصيل الشجرية المثمرة وترفع منسوب المياه الجوفية وتقلل نسبة الملوحة فيها.