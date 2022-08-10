مبادرات لتنظيف شواطئ الإسكندرية من البلاستيك بمشاركة ذوي الهمم «صور»

40 شاب وشابة من ضمنهم 15 من ذوي الهمم، حملوا على عاتقهم نظافة شواطئ الإسكندرية، بشكل تطوعي بالتزامن مع خطط الدولة المصرية للحفاظ على البيئة وبذل أقصى جهد لمواجهة التحديات المرتبطة بظاهرة التغير المناخي.

فعبر 10 شواطئ على مستوى الإسكندرية يتجول المتطوعون من أجل إزالة المخلفات البلاستيكية الضارة حفاظا على الحياة البحرية وذلك استعدادا لاستضافة جمهورية مصر العربية رسميا لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي سيقام في نوفمبر القادم بشرم الشيخ.

مبادرات بيئية في الإسكندرية

المبادرات البيئية بدأت بتكليف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالتعاون والتنسيق مع المعنيين والمختصين والمجتمع المدني فيما يتعلق بالمبادرات التي تخدم البيئة.

وأكد الشريف أن المبادرة شهدت تواجد 40 متطوعا من بينهم 15 من ذوي الهمم لتنظيف شاطئ سيد درويش المجاني من المخلفات الضارة، مؤكدا أن الهدف هو التخلص من المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام الضارة بالبيئة و خاصة البيئة البحرية والتي تضر بالثروة السمكية.

دور جهاز شؤون البيئة في الإسكندرية

وثمن محافظ الإسكندرية، في بيان له، الدور الفعال لجهاز شؤون البيئة برئاسة الدكتور سامح رياض، رئيس جهاز شؤون البيئة بالإسكندرية ومنطقة غرب الدلتا، في تنظيم الفعليات التي تخدم البيئة والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني الفعالة مثل جمعية قرية الأمل للتنمية والتأهيل الاجتماعي لذوى الهمم برئاسة ندى ألفي ثابت عضو مجلس النواب، معربا عن سعادة لدمج ذوي الهمم في المجتمع بهذا الشكل المؤثر يخدم المجتمع.

و من جانبه رحب اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بأي مبادرة لتنظيف الشواطئ مؤكدا أن هذه ليست المبادرة الأولى التى يقوم بها جهاز شؤون البيئة فقد نظم بالتعاون من منظمات المجتمع المدني مبادرتين لتنظيف شاطئ المكس العام و السرايا العام، مشيرا إلى أنه مستهدف تنظيف 10 شواطئ في الإسكندرية.