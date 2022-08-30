الفاكهة في مطروح طعم تاني.. عنب وبطيخ وتين أورجانيك بأسعار لا تتخطى 15 جنيها

تشتهر محافظة مطروح بالزراعات الصحراوية الأورجانيك، التي تخلو من المواد الكيماوية في الزراعة، إذ تعتمد على مياه الأمطار في نظام الري، وتتميز بالفاكهة الشهية مثل التين والعنب والبطيخ، التي يعشقها جميع أهالي مطروح وزائريها خلال موسم الصيف، إذ يزداد الطلب على فاكهة مطروح الأورجانيك من المدن والمحافظات الأخرى، التي تتعاقد مع المزارعين لشراء كميات كبيرة ونقلها للأسواق الكبرى.

طريقة زراعة فاكهة مطروح الأورجانيك

يقول المهندس أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة بمطروح، إن فاكهة مطروح مميزة عن مثيلتها بالمحافظات الأخرى، مشيرا إلى أن مزارعي مطروح يزرعون البطيخ الصحراوي في القرى والنجوع في أرض من أجود أنواع الأراضى الصحراوية، بدون استخدام مواد كيماوية، وكذلك أشجار التين والعنب تزرع على مياه الأمطار، مؤكدا أن تلك الزراعات صحية لجسم الإنسان، نظرا لغنى ثمارها بجميع العناصر الغذائية، بالإضافة إلى مذاقها الخاص وطعمها الطيب، في ظل المتابعة المستمرة والإرشاد والدعم فني من مديرية الزراعة.

مدن تزرع الفاكهة الأورجانيك

يوضح يوسف لـ«الوطن»، أن زراعة الفاكهة الأورجانيك على مستوى محافظة مطروح، تبدأ من مدينة الحمام شرقا على الساحل الشمالي، مرورا بمراكز ومناطق العلمين وسيدي عبد الرحمن والضبعة وفوكة وسيدي حنيش ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني، حتى مدينة السلوم غربا، والقرى التابعة لتلك المراكز.

أنواع الفاكهة الصحراوية في مطروح وأسعارها

يؤكد عطية سنوسي من كبار المزارعين في مطروح، إن أسعار الفاكهة في مطروح رخيصة، وتعج من أعلى وأجود الأصناف في مصر، لافتا إلى أن العنب الأسود كبير الحبة وبداخله بذر صغير، يزرع بكثرة في منطقة براني، حتى أطلقوا عليه «عنب براني»، موضحا أنه يوجود في أماكن أخرى أيضا.

ويضيف سنوسي لـ«الوطن»، أن مطروح تتميز أيضا، بالبطيخ الصحراوي فاتح اللون المروي على الأمطار، وبخلاف أنواع التين، مثل البرشومى والبيوضي والسلطاني، ومنه الأخضر اللون والبني الغامق، وهو من أقدم الزراعات الصحراوية الدائمة في مطروح، ويقبل على شرائها المواطنين، خاصة نحن في عز موسم حصاد الفاكهة الأورجانيك حاليا.

ويشير إلى أن سعر سعر كيلو التين حاليا، يبلغ حوالي 10 جنيهات، ويتراوح العنب بين 10 و15 جنيها، ويتأرجح كيلو البطيخ بين 5 و7 جنيهات -حسب الحجم-.