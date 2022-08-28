طرق زراعة شتلات الزيتون في مطروح.. الموسم يقترب

تشتهر محافظة مطروح بزراعة أشجار الزيتون في جميع مراكز ومدن المحافظة من مدينة الحمام شرقاً وحتى مدينة السلوم غربا ومرورا بمراكز ومناطق العلمين وسيدي عبد الرحمن والضبعة وفوكة وسيدي حنيش ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني، وسيوة جنوبا وبها أعداد كبيرة والقرى والنجوع التابعة لها، ويهتم المزارعون بالمحصول ورعاية الجناين، خاصة أن مطروح يعمل أهلها في الزراعة ورعي الأغنام، وتعد أحد مصادر الدخل الأساسية في مطروح.

زراعة شتلات الزيتون

وتقترب مواعيد زراعة الزيتون في محافظة مطروح حسب محمود عبد الرحمن مهندس زراعي لـ«الوطن» مؤكدا أن زراعة الشتلات في الخريف، ولابد من الاهتمام بزراعتها ومراعاة طرق فنية قبل وخلال عملية الزراعة وهي كالآتي:

- يتم الحصول على الشتلات من مصدر موثوق ويفضل من مشاتل وزارة الزراعة أو عن طريق الجمعيات الزراعية.

- أن تكون الشتلة بطول ما بين 50 وحتى 80 سم ويجب غرس صنفين على الأقل بالتبادل.

- تجهيز الحفر قبل عملية الغرس بأيام كافية للتهوية والشمس قبل وضع زرع الشتلات ووضع التربة عليها.

- خلال نقل شتلات الزيتون من المشتل وغرسها يجب تغطيتها بأكياس مبللة إذا كانت الفترة بين القلع والغرس قصيرة.

- حفظ شتلات الزيتون داخل أكياس أو ترقيدها إذا كانت الفترة طويلة.

- عدم ري شتلات الزيتون قبل زراعتها بيومين على الأقل لضمان تماسك التربة بالكيس عند الزراعة.

- يتم إزالة الكيس حول جذور شتلة الزيتون بالكامل ولا يكتفي بتشريطه.

مطروح بلد الزيتون

وأكد المهندس أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة بمطروح لـ«الوطن» أن مطروح من المحافظات التي تعتمد علي الزيتون كزراعات دائمة تروى علي مياه الأمطار، وبها العديد من أصناف الزيتون الممتازة منها أصناف تدخل في إنتاج زيت الزيتون، وأخرى للتخليل، ويتم إشراف مديرية الزراعة على الجناين ومتابعتها سنوياً من خلال مهندسين متخصصين، من خلال الإرشاد الزراعي، ومد المزارعين بالاحتياجات من توجيهات زراعية وفنية بجانب مكافحة الآفات الزراعية من بداية الموسم وحتي نهايته، ويتم حاليا حصاد الزيتون من المزارع علي مستوى المحافظة.