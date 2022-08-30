«التنمية المحلية»: تسليم المدفن الصحي بالسويس ضمن منظومة المخلفات الصلبة

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن تسلم محافظة السويس اليوم الثلاثاء المدفن الصحي الآمن (بالكليو 5) بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 35 مليون جنيه، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

وأشار آمنة إلى أنه جار توريد معدات المحطة الوسيطة المتحركة بمدينة عتاقة بتكلفة قدرها 3 ملايين جينه، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات المُقدمة من الوزارة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة السويس بلغت حوالي 38 مليون جنيه.

تفاصيل المدفن الجديد

وأوضح وزير التنمية المحلية أن مساحة المدفن الجديد بالسويس تبلغ حوالى 40 فدانًا وهو عبارة عن منشأ مأمن بسور من الدبش حول المحيط الخارجي للموقع بمتوسط ارتفاع مترين، والمدفن به بوابة للدخول والأخرى للأفراد، وبه كذلك ميزان أرضي بسكول وغرفة تحكم بنظام مركزي للتسجيل وحفظ البيانات، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة للمولدات تحتوي على مولدين كبيرين ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه، بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود ومغسلة سيارات.

وأوضح أن مساحة خلية تجميع المخلفات الصلبة تبلغ حوالي 10 فدادين ويوجد بها شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بـ«زلط ريب راب» كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية، ومحاطة من الخارج بـ«زلط الريب راب» ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

متابعة مشروعات البنية التحتية

وشدد وزير التنمية المحلية على أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة كافة مشروعات البنية التحية الخاصة بمنظومة المخلفات، للانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة، ليشعر المواطن بوجود تحسن في مستوى النظافة.