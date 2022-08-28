وزير التنمية المحلية: برنامج «مشروعك» وفر 1.7 مليون فرصة عمل بالمحافظات

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، سعي الوزارة الدائم لتشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال لدى الشباب والمرأة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتشجيع تنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال البرنامج القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، موضحًا أن البرنامج نفذ 197 ألفًا و575 مشروعًا في المحافظات بقروض اقتربت من 24,5 مليار جنيه، ووفرت هذه المشروعات 1,7 مليون فرصة عمل.

ووجه «آمنه»، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة التحسين المستمر لبيئة الأعمال الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتشجيع رواد الأعمال لتعزيز واستمرارية فرص النمو والنجاح والتنافسية لكافة المشروعات وتقديم التسهيلات والدعم الكامل لاصحابها، مشيرًا إلى لجان التيسير التى تم تشكيلها على مستوى جميع المحافظات برئاسة سكرتيرى العموم تتولى حل أى مشاكل إدارية، وتتابع تنفيذ المشروعات وخطط تطويرها المستقبلية وآليات تسويق منتجاتها بهدف دعم قدرة المشروعات وإحداث تنمية مجتمعية في جميع المحافظات.

محافظة المنيا نفذت 22,3 ألف مشروع

وأشار التقرير، الذى تلقاه الوزير حول متابعة تنفيذ برنامج «مشروعك»، إلى أن محافظة المنيا نفذت 22,3 ألف مشروع بقروض بلغت 2,7 مليار جنيه، كما نفذت محافظة سوهاج 21 ألف مشروع بقروض بلغت 2,6 مليار جنيه، فيما بلغ عدد المشروعات التى نفذتها محافظة البحيرة 18,4 ألف مشروع بقروض بلغت 1,8مليار جنيه، ونفذت محافظة الدقهلية 16,3 ألف مشروع بقروض 1,8 مليار جنيه، كما نفذت محافظة الشرقية 15,7 ألف مشروع بقروض بلغت 2,4 مليار جنيه، فيما بلغ عدد المشروعات التى نفذتها محافظة بنى سويف 15,5 ألف مشروع بقروض 1,7 مليار جنيه.

زيادة معدلات الإقراض

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم التنسيق مع البنوك المشاركة في تنفيذ مشروعك «مصر - الأهلى - القاهرة - الاسكندرية - التعمير والاسكان - الزراعي المصري» على زيادة معدلات الإقراض، وتقديم خدمات تمويلية غير تقليدية، وتكوين فرق عمل تسويقية مشتركة، كما تم الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات على تقديم الدعم الفنى اللازم لأصحاب المشروعات، وتدريب الموظفين والعاملين في «مشروعك» وتنمية مهاراتهم، كما تم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية في استخراج التراخيص والسجلات الصناعية.

وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هى هدف استراتيجي تتبناه الوزارة لما لها من دور حيوي في التنمية الاقتصادية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، خاصة المنفذ بها مبادرة «حياة كريمة» لدفع عجلة التنمية والحد من البطالة، وتحسين مستوى الدخل والحد من الفقر.