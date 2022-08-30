وزير الري يصل إلى ستكهولم للمشاركة في «الأسبوع العالمي للمياه»

وصل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إلى العاصمة السويدية ستكهولم للمشاركة في «الأسبوع العالمي للمياه» والذي يتناول أهم قضايا الموارد المائية وعلاقتها بتحقيق التنمية المستدامة، وكان في استقباله لدى وصوله السفير أحمد عادل سفير مصر لدى دولة السويد.

وصرح «سويلم» بأن المشاركة في هذا المؤتمر المهم تأتي تلبيةً للدعوة الواردة من الجانب السويدى للمشاركة في فعاليات الأسبوع، وحرصًا على تحقيق التواصل والتنسيق مع مختلف دول العالم فيما يخص قضايا المياه وسبل التعامل مع مختلف التحديات التي تواجه قطاع المياه.

ومن المقرر أن يلتقي «سويلم» بالعديد من الوزراء وكبار مسؤولي المياه بمختلف الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالمياه.

مناقشة ترتيبات قمة المناخ

والتقى سويلم بريكاردو مينا مدير مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث UNDRR، حيث تم مناقشة الترتيبات التي تتم بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة بخصوص قمة المناخ COP27، حيث يجري التحضير لفعاليات دولية مكثفة تربط بين قضايا المياه والتغيرات المناخية.

وأشاد سويلم بالتعاون المثمر مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والذي يشارك في تنظيم جناح المياه بقمة المناخ، كما وجه الدعوة لممثلي المنظمة للمشاركة في «أسبوع القاهرة الخامس للمياه» لعرض جهود المنظمة في مجال أنظمة الإنذار المبكر المرتبطة بالظواهر المناخية المتطرفة، مشيرا إلى مجهودات الوزارة المبذولة في مجال الحماية من أخطار السيول في مصر، والتي تهدف لحماية المواطنين وحماية المنشآت والبنية التحتية.

ومن جانبه استعرض ريكاردو مينا أنشطة منظمة الأمم المتحدة المتعددة والمرتبطة بشكل وثيق بقضايا المياه، والتأكيد على أهمية تفعيل محور «أنظمة الانذار المبكر للحد من الكوارث» بمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه والمزمع عقده خلال شهر مارس المقبل بنيويورك.