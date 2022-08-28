«القومي للمرأة»: الدولة قدمت مبادرات عديدة لحماية النساء من التغيرات المناخية

قالت الدكتورة سلمى دوارة، عضو لجنة الصحة بالمجلس القومي للمرأة، إن التغييرات المناخية تؤثر على البشر كافة وعلى النبات والحيوانات، لافتة إلى أن النساء الفئة الأكثر تضررًا، كون المرأة أكثر تعاملًا مع البيئة، فهي الفلاحة وراعية الغنم والعاملة، وتتأثر صحتها سواء البدنية والنفسية والبيئية والاجتماعية والروحانية.

رعاية صحية تحمي المرأة من التغيرات المناخية

وأضافت «دوارة» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن تأثر توفير الغذاء نتيجة التغيرات المناخية سواء بالتصحر أو التعرض للفيضانات أو زيادة التلوث والحراراة الشديدة والبرودة الشديدة على النساء والأطفال يكون أكثر حدة، لافتة إلى أن مصر من الدول التي لا يلاحظ بها هذه التأثيرات كون الدولة تقدم الكثير من سبل الرعاية للمرأة المصرية، مثل الإستراتيجيات الصحية التي دعمت المرأة المصرية وساهمت في حمايتها، ومن بينها «صحتك» و«صحة مصر» و«100 مليون صحة».

التغيرات المناخية ستؤثر على المتطلبات الأساسية

وأوضحت عضو لجنة الصحة بالمجلس القومي للمرأة، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتساوى الأجور فيها بين الرجال والنساء بنفس الوظيفة، أما في مصر فهناك مساواة بين الرجال والنساء العاملين بنفس الوظيفة مثل البنوك وغيرها، لافتة إلى أن التغيرات المناخية ستؤثر على المتطلبات الأساسية، حيث سيكون الغذاء غير كافي وسيكون هناك صعوبة في توفير المياه النقية للشرب والمأوى الآمن.

عودة بعض الأوبئة بسبب التغيرات المناخية

وكشفت «دوارة» عن وجود بعض التأثيرات بالغة الخطورة للتغيرات المناخية، ومن بينها عودة الملاريا وحمى الدرن والأمراض المتعلقة بسوء التغذية في بعض المناطق بالعالم مثل أفريقيا، إضافة إلى انتشار بعض أنواع الحساسية.