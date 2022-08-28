الزراعة: نصف مناطق إنتاج البن عالميا ستخرج من الخدمة بسبب التغيرات المناخية

قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة للتغيرات المناخية، إنّ التغيرات المناخية قضية وجودية، إذ كشفت الدراسات أن التغيرات كان لها تأثيرات كبيرة على نواحٍ كثيرة من الحياة بما فيها المحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى أن 50% من المناطق المشهورة بزراعة البن عالميا ستخرج من الخدمة بسبب التغيرات المناخية.

التغيرات المناخية أضرت بزراعة البن

وأضاف فهيم في مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى: «بخصوص البُن، فإنه يُزرع في أحزمة معينة على مستوى الكرة الأرضية، فهو شجرة مناطق استوائية أو مدارية لها مظاهر مناخية معينة تتلخص في عدم وجود فوارق كبيرة على مستوى درجات الحرارة، ولا توجد برودة بشكل يزيد عن اللزوم، والدول المشهورة في زراعة البن معروفة مثل البرازيل وكولومبيا وإندونيسيا وإثيوبيا وفيتنام وتنزانيا».

وتابع مستشار وزير الزراعة للتغيرات المناخية: «ما حدث، إنه بسبب التغيرات المناخية ضربت كل المناطق، بدأ يحدث تغير في الحرارة وكميات الأمطار، فالمناطق التي زادت فيها الأمطار زيادة عن اللزوم ظهر فيها بعض الأمراض وهو ما كان السبب في مشكلات زراعة القهوة، وحدث في مناطق أخرى انخفاض في درجات الحرارة، وهو ما تسبب في نقص على مستوى الإنتاج».

توقعات بانخفاض إنتاج القهوة العربية في البرازيل

وأشار إلى أن دراسات كثيرة تتوقع أن ينخفض إنتاج القهوة العربية في البرازيل بما يزيد عن 80%، لافتًا إلى أنه من المقدر أن نحو 400 مليار فنجان قهوة سنويا العائد منهم 500 مليار جنيه تأثرت بسبب تداعيات المناخ، لكن التأثر زاد في الفترة الأخيرة.

وواصل الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للتغيرات المناخية: «من المتوقع خروج نصف المناطق المشهورة بصناعة القهوة من الخدمة، بسبب تداعيات تغير المناخ».