مدير مكتبة الإسكندرية: نرمم 1868 وثيقة لقناة السويس

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن المكتبة بدأت في ترميم وثائق قناة السويس القديمة والمخطوطات والتي يبلغ عددها 1868 مجلدًا قديمًا، وهي عبارة عن مجلدات بخط الأيدي تخطت عمرها مئات السنين، لافتًا إلى أن هناك اتفاقية تعاون بين المكتبة وهيئة قناة السويس، في هذا الشأن.

اتفاقية بين مكتبة الإسكندرية وقناة السويس

وأضاف «زايد»، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه اليوم الثلاثاء، أن المكتبة يوجد بها أكبر معمل ترميم عالمي، حيث يتمكن الشباب الصغير من ترميم المخطوطات النادرة والقديمة بطريقة مبتكرة، ما يحافظ على هذه المخطوطات.

مدير مكتبة الإسكندرية يتحدث عن أول أيام عمله

وعن بداية توليه المنصب، أكد «زايد»، أن هناك اجتماعات مع كافة القطاعات داخل مكتبة الإسكندرية، للاستماع إلى الأفكار والمقترحات والتحديات التي تواجه المكتبة.

التشجيع على القراءة

وأشار مدير مكتبة الإسكندرية إلى مشروعات مكتبة الإسكندرية تشجع على القراءة والندوات، وتحاول تقديم للقارئ كل ما هو مفيد، لافتًا إلى أنه لديه فكرة تلخيص للكتب التراثية حول التراث العالمي في كتب صغيرة لحث الشباب على القراءة.

وأوضح أن فكرته هي تلخيص التراث الفلسفي، تحت سعار «التراث العالمي للنشر والشباب»، لافتًا إلى أن الكتب الصغيرة التي تلخص التراث وسيلة لاستعادة شباب مصر من مواقع التواصل الاجتماعي.

مشروع قومي للقراءة

ولفت إلى أنه يفكر في المشروع القومي للقراءة، وتنظيم مسابقة قومية للقراءة ويتقدم فيها الشباب في جميع المحافظات، ثم تنظيم تصفيات على مستوي الجمهورية.