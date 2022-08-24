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الدكتور أحمد زايد يتفقد مكتبة الإسكندرية ويوجه الشكر للسيد الرئيس على ثقته وتكليفه بإدارة المكتبة

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الوطن
09:19 ص | الأربعاء 24 أغسطس 2022
جانب من التفقد

جانب من التفقد

تفقد الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم، مبنى مكتبة الإسكندرية، حيث التقى برؤساء القطاعات ومديري الإدارات والمراكز المختلفة، للتعارف ومتابعة آليات سير العمل بالمكتبة.

ووجه زايد الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، على ثقته، وتكليفه بإدارة هذه المؤسسة العريقة، مؤكدًا أنها منارة للعلم والثقافة في مصر والعالم.

كما وجه التحية لكل من الدكتور إسماعيل سراج الدين، والدكتور مصطفى الفقي، على ما قدموه، مؤكدًا أنه سيسعى للتطوير والبناء واستكمال مسيرة النجاح.

وتفقد زايد خلال جولته قاعة الاطلاع الرئيسية، ومتحفي الآثار والمخطوطات، ومتحف السادات، ومعرض محمد حسنين هيكل، ومعرض شادي عبد السلام وأرشيف الانترنت.

كما زار مدير مكتبة الإسكندرية معامل الترميم، حيث تعرف على طرق حفظ المخطوطات الأثرية من كتب ووثائق. لمتابعة أنشطة مكتبة الإسكندرية، يرجى زيارة:

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