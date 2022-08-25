المطرب النقاش ضيف حفل عمرو حسن في مكتبة الإسكندرية غداً 

أصبح المطرب النقاش، أحمد سالم، الذي ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عدة أيام، حديث كافة الفنانين الذين تهافتوا عليه من أجل تشجيعه وتقديم يد الدعم له، وهو الأمر الذي تبعه إعلان الشاعر عمرو حسن عن وجود ذلك المطرب معه كأحد ضيوف حفلته غداً في مكتبة الإسكندرية.

تفاصيل وجود المطرب النقاش في حفل مكتبة الإسكندرية

وبحسب ما أعلنه عمرو حسن، عبر «ايفنت» الحفل على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «الضيف الثاني لحفلنا الكبير في مكتبة الإسكندرية، الفنان الفطري، أحمد سالم» متابعا: « متبقي اخر التذاكر بالمكتبة اليوم تقدروا تحجزوا لحد الساعه 8 ونص مساءً»، حيث تعد هذه هي الحفلة الأخيرة لعمرو حسن بالإسكندرية لهذا العام.

سعادة الجمهور السكندري بوجود المطرب النقاش

ذلك الخبر أسعد جمهور الإسكندرية لرؤية ذلك الفنان الذي عرف إعلاميا بمسمى «المطرب النقاش» نسبة إلى تقديمه اغنية أثناء عمله في مجال النقاشة التي تبعها إعجاب شديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بل والفنانين.

وقالت رحاب البحيري، إحدى جمهور عمرو حسن في الإسكندرية تعقيبا على ذلك الخبر: «و الله كنت بتمني حاجة زي دي، عمرو بجد انت قمر و انسان حقيقي ربنا يبارك لك».

واتفقت معها في ذات الرأي رشا عبد الحميد، قائلة: «كنت متضايقة أنه حضر معاك في حفلة الزمالك لكن انبسطت أنه هيحضر في حفلة إسكندرية، و باذن الله حفله كعادتك ناجحة».

تفاصيل حفل عمرو حسن في مكتبة الإسكندرية

وبحسب ما أعلنته مكتبة الإسكندرية، فإن ذلك الحفل هو الحفل السنوي الكبير للشاعر عمرو حسن في المسرح الكبير لمكتبة الإسكندرية بمصاحبة الأوركسترا، مع طرح 3 فئات للتذاكر تبدأ من 150 جنيه ثم 250 جنيه حتى تصل إلى 350 جنيه.

ويمكن حجز التذاكر من خلال شباك التذاكر بمكتبة الإسكندرية في شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية، من الأحد إلى الخميس: من الساعة 9.30 صباحًا إلى 3.00 مساءً، ما عدا يومي الجمعة والسبت من الساعة 2.00 ظهرًا وحتى السابعه مساءً، وفي أيام الفعاليات التذاكر متاحة حتى بداية الفعالية.