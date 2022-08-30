حدائق الإسكندرية العامة تعود لعهدها.. متنزه البسطاء ورئة البيئة الخضراء

تعد حدائق الإسكندرية العامة، من أبرز أماكن الخروج والتنزه للمواطنين البسطاء، الأمر الذي تبعه اهتمام كبير من قبل احياء المدينة الساحلية بها، لرفع كفاءتها كي تكون الفرصة متاحة للجميع للتوجه إليها، بالإضافة إلى كونها مساحات خضراء مميزة تساعد على الحفاظ على البيئة.

حديقتا الرمل والمنشية أبرز متنزهات الإسكندرية

تعد حديقتي محطة الرمل والمنشية أبرز حدائق الإسكندرية، واللتان تقبعان في حي وسط الإسكندرية، حيث تتواجد في أعرق منطقتين بالإسكندرية بالإضافة إلى أنهما عبارة عن مساحات خضراء كبيرة، في حي وسط الذي يعد من أكبر الأحياء بالمحافظة من حيث المساحات الخضراء، التي تبلغ نحو 255 ألف متر مربع، أي نحو 61 فدانًا، بحسب التقرير الرسمي الصادر عن الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة.

النزهة وعزبة سعد أبرز ميادين شرق الإسكندرية

لم تبتعد أحياء الإسكندرية الأخرى كثيرا عن حي وسط، حيث يليه حي شرق بإجمالى مساحة مزروعة نحو 90 ألف متر مربع، إذ أكدت الدكتورة رباب مدني، رئيس حي شرق لـ«الوطن»، أن الحي مستمر في الاهتمام بكل المسطحات الخضراء وتقليم الأشجار، وتنظيف ووري الحدائق وإزالة الحشائش يوميا بأماكن متفرقة من الحي، للحفاظ على البيئة وعودة المظهر الجمالي والحضاري للشوارع والميادين، حيث أن أبرز الميادين بها هما ميداني النزهة وعزبة سعد.

زيادة المسطحات الخضراء في برج العرب

يشهد مركز ومدينة برج العرب بمساحة نحو 78 ألف متر مربع، تطورا كبيرا من حيث الزراعات والمسطحات الخضراء ضمن مبادرة حياة كريمة، إذ أكد الدكتور سامح رياض، وكيل وزارة البيئة ورئيس جهاز شئون البيئة لمنطقة غرب الدلتا، لـ«الوطن»، أنه تم تشجير عدد كبير من الأماكن، إذ أرسلت الوزارة 2950 شجرة مثمرة لمركز ومدينة برج العرب، من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».