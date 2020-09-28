"العداس" ينفي إغلاق حدائق المنتزه أمام جمهور الإسكندرية أول أكتوبر

نفى مدير عام منطقة حدائق المنتزه في الإسكندرية، اللواء شيرين العداس، صحة ما يتردد على بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"انستجرام"، حول غلق حدائق المنتزه أمام الجمهور، في أول أكتوبر المقبل.

وقال "العداس"، في تصريح لـ"الوطن"، إن الخبر المتداول بين رواد هذه المواقع "لا أساس له من الصحة"، مؤكداً أن حدائق المنتزه لن تُغلق أمام الجمهور، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

واعتبر أن ما ينشر من أقوال مغلوطة تُعد محاولة لإثارة البلبلة، وليس لها أساس من الصحة نهائياً، مشيراً إلى استمرار العمل في تطوير الحدائق، التي تستقبل ضيوفها يومياً، وبنفس أسعار التذاكر المعلنة على البوابات.

وأثارت شائعة، انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي، عن إغلاق حدائق المنتزه اعتباراً من أول أكتوبر، بسبب أعمال التطوير الجارية بها لتحويلها إلى مزار سياحي عالمي، حالة من الاستياء بين أهالي الإسكندرية، خاصةً أنها المتنفس الوحيد لهم خلال فصل الصيف، في ظل إغلاق جميع الشواطئ بالمدينة الساحلية.

وأعادت حدائق المنتزه فتح أبوابها لاستقبال الجمهور بداية شهر سبتمبر الجاري، بعد إغلاق دام لعدة شهور، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".

وقال اللواء بهاء طاحون، رئيس مجلس إدارة شركة المنتزه للاستثمار السياحي، إن عملية تطوير الحدائق تستغرق عاماً كاملاً، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته الأخيرة.