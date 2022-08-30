السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية للبترول

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية للبترول، وعددًا من مسؤولي الشركة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

تناول اللقاء، نشاط الشركة الحالي والمستقبلي في مصر بمجالات الاستكشاف والإنتاج، وكذلك التعاون في مجال مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.