«مكتبة الإسكندرية»: تطوير قصر أنطونيادس يهدف لعودة مكانته التاريخية

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، خلال أول مؤتمر صحفي بعد تسلمه المنصب، إن قصر حديقة أنطونيادس الذي يتبع مكتبة الإسكندرية منذ عام 2017، يتم تطويره حاليا بالتعاون بين القطاع الهندسي برئاسة الجمهورية والمكتبة لإعادة القصر لحالته الجيدة، ولكن حتى الآن الخطة تحتاج جهودا كبيرة للتنفيذ لعودته لمكانته التاريخية.

تطوير قصر أنطونيادس التابع لمكتبة الإسكندرية

وكانت مكتبة الإسكندرية تسلمت قصر أنطونيادس، لتحويله إلى مركز ثقافي عالمي ليخدم دول حوض البحر المتوسط، حيث تقرر تحويله إلى مقر لحوار الحضارات والثقافات لحوض المتوسط، وحلقة للاتصال بين الشمال والجنوب، وذلك لمكانته التاريخية منذ بداية القرن التاسع عشر.

وأوضح الدكتور أحمد زايد، إن الفترة المقبلة ستشهد استكمال مسيرة الدكتور مصطفى الفقي، المدير السابق، والذي قاد المكتبة في ظروف صعبة، ومن قبله الدكتور إسماعيل سراج الدين، مؤكدا أنه سيتم العمل على مواجهة كافة التحديات التي تعوق مسيرة العمل، مثل تقليص عدد الزائرين بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأشار «زايد» إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب الاهتمام المادي والمعنوي بين مصر والعالم، حتى تصبح من جديد ملتقى للفكر وتصبح الإسكندرية بمكتبيتها منارة للعالم تقدم له الأفكار القائمة على التعددية.

6 آلاف مخطوطة في مكتبة الإسكندرية

ولفت مدير مكتبة الإسكندرية إلى ضرورة الدور الهام الذي يلعبه الإعلام في نشر المعارف السليمة، قائلا إن مكتبة الإسكندرية تحتاج جهودا إعلامية مضاعفة لتوضيح الخدمات العظمية التي تقدمها في مجال البحث العلمي وحفظ المخطوطات التي يبلغ عددها 6 آلاف مخطوطة، فضلا عن 15 ألف كتاب نادر، ومركز خدمة عالمي.