مدير متحف أثار مكتبة الإسكندرية: القيادة السياسية مهتمة جدا بتنمية القطاع

قال الدكتور حسين عبدالبصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إن القطاع الأثري لم يشهد كم الإنجازات التي تعمل عليها القيادة السياسية حاليا لتعظيم المناطق الأثرية المصرية لجذب أكبر عدد من السياح: «الهرم هيكون حاجة عظيمة جدا الفترة اللي جاية بعد ربطه بالمتحف الكبير».

عبدالبصير: وزارة السياحة والأثار تعمل على جذب الوفود السياحية

وأضاف «عبدالبصير»، خلال استضافته ببرنامج «8 الصبح»، وتقدمه الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف، والمذاع على فضائية «DMC»، أن وزارة السياحة والأثار وفي إطار تعظيمها لفكرة جذب أكبر عدد من الزائرين للمتاحف والأماكن الأثرية المختلفة، نظمت الوزارة عددا من الرحلات لزيارة أكثر من مكان أثري خلال رحلة واحدة.

الاكتشافات الأثرية الحديثة

واستطرد: «الاكتشافات الأثرية الحديثة تضم عدد كبير جدا من الأثار المصرية، وبعد اكتشاف المدينة الذهبية المفقودة على يد الدكتور زاهي حواس، اختيرت ضمن أفضل الاكتشافات على مستوى العالم، وسقارة والأقصر طلعوا الكثير من الإنجازات، وفي أبو قير طلعنا حاجات عظيمة جدا».

وأوضح أن هناك متاحف أوروبية تتعاون في عرض توت عنخ أمون، وسيكون أحد أهم العروض التي سيتم عرضها في المتحف المصري بالتحرير: «نحتفل بالذكري المؤية الأولي لاكتشاف مقبرة توت عنخ أمون، ونتمني أن يكون التاريخ هو تاريخ افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يعد متحفا للإنسانية كافة».