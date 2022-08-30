القائم بأعمال نقيب المحامين يلتقي وفد اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات

التقى مجدي سخي، القائم بأعمال نقيب المحامين، وأعضاء مجلس النقابة العامة، اليوم الثلاثاء، وفد اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، برئاسة المستشار عبدالناصر أبوالعزم عيسى، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وذلك بمقر النقابة العامة للمحامين.

ويأتي ذلك في إطار الترتيبات التي تجريها النقابة العامة للمحامين استعدادًا للانتخابات المقرر عقدها في الرابع من سبتمبر الجاري على منصب النقيب العام للمحامين.

حضر اللقاء من أعضاء مجلس النقابة، حسين الجمال الأمين العام، وعبدالمجيد هارون أمين الصندوق، وسعيد عبدالخالق، ويحيى التوني، ومحمود الداخلي، ومحمد كركاب، وفاطمة الزهراء غنيم، ومحمد فزاع، وإسماعيل طه، وعيسى أبو عيسى، ومحمد نجيب، ومحمد راضي مسعود.

استبعاد عاشور والزيات من انتخابات المحامين

يذكر أنه صدر حكم باستبعاد كل من سامح عاشور ومنتصر الزيات جراء الدعوى رقم: 76/63568 المقامة من المحامي أشرف محمد إبراهيم، التي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشح 5 محامين على مقعد النقيب بانتخابات نقابة المحامين.

موعد انتخابات المحامين

ويشار إلى أنه تجرى انتخابات نقابة المحامين 4/9/2022، كما تحدد لانتخابات الإعادة في حال عدم نجاح أحد المرشحين من الجولة الأولى يوم الأحد الموافق 11/9/2022.

جدير بالذكر أن اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين أعلنت أسماء 19 مرشحا على منصب النقيب، ويكون عدد المرشحين بعد استبعاد كل من منتصر الزيات وسامح عاشور 17 فقط.