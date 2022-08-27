رئيس التحرير

أحمد الخطيب

سامح عاشور يطعن على حكم استبعاده من انتخابات نقابة المحامين 

كتب:

محمد عيسى
03:11 م | السبت 27 أغسطس 2022
سامح عاشور

سامح عاشور

أقام سامح عاشور المحامي بالطعن ونقيب المحامين السابق، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، طالب فيه بصفة مستعجلة بوقف الحكم الصادر ضده اليوم باستبعاده من الترشح على مقعد نقيب المحامين.

كما طالب «عاشور» بإصدار حكم من دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وما ترتب على ذلك من آثار، منها استمرار إدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين النهائية لانتخابات نقابة المحامين المزمع عقدها في 4 سبتمبر المقبل، وإحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون لتقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض طلب وقف التنفيذ، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وكانت محكمة مجلس الدولة، قضت اليوم باستبعاد كل من سامح عاشور النقيب السابق للمحامين، ومنتصر الزيات، من انتخابات النقابة.

استبعاد 3 مرشحين

وكان القائم بأعمال نقيب المحامين مجدى سخى، أعلن استبعاد 3 مرشحين من المتقدمين على مقعد النقيب العام، لعدم توافر الشروط اللازمة للترشح وفقا لنص القانون، وهم فرج عاشور وإبراهيم البرديسي وهشام عياد، فيما تنازل مرشح واحد فقط هي فاطمة الزهراء غنيم.

اقرأ المزيد:

مجلس الدولة يستبعد سامح عاشور ومنتصر الزيات من انتخابات نقابة المحامين

مجلس الدولة ينهي نزاعا عمره 42 عاما بين محافظة المنيا ومكتب بريد بسبب الإيجار

مجلس الدولة يلزم تعليم أسيوط بدفع 5 ملايين جنيه للتأمين الصحي عن عام 2019

مجلس الدولة ينتصر لحركة المرور ويرفض ترخيص معرض سيارات في كتلة سكنية

مجلس الدولة يرفض رد 10 آلاف جنيه لجمعية بالإسماعيلية بعد 13 عاما في المحاكم
محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

مختص بتغطية الملف القضائي.