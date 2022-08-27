سامح عاشور يطعن على حكم استبعاده من انتخابات نقابة المحامين 

أقام سامح عاشور المحامي بالطعن ونقيب المحامين السابق، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، طالب فيه بصفة مستعجلة بوقف الحكم الصادر ضده اليوم باستبعاده من الترشح على مقعد نقيب المحامين.

كما طالب «عاشور» بإصدار حكم من دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وما ترتب على ذلك من آثار، منها استمرار إدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين النهائية لانتخابات نقابة المحامين المزمع عقدها في 4 سبتمبر المقبل، وإحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون لتقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض طلب وقف التنفيذ، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وكانت محكمة مجلس الدولة، قضت اليوم باستبعاد كل من سامح عاشور النقيب السابق للمحامين، ومنتصر الزيات، من انتخابات النقابة.

استبعاد 3 مرشحين

وكان القائم بأعمال نقيب المحامين مجدى سخى، أعلن استبعاد 3 مرشحين من المتقدمين على مقعد النقيب العام، لعدم توافر الشروط اللازمة للترشح وفقا لنص القانون، وهم فرج عاشور وإبراهيم البرديسي وهشام عياد، فيما تنازل مرشح واحد فقط هي فاطمة الزهراء غنيم.