وصول سامح عاشور لجلسة الطعن على استبعاده من انتخابات «المحامين»

وصل سامح عاشور نقيب المحامين السابق، ومنتصر الزيات المحامي، منذ قليل لقاعة المحكمة الإدارية العليا، لنظر الحكم في الطعن المقام منهما على حكم محكمة القضاء الإداري، والصادر بجلسة أمس، والمتضمن استبعادهما من انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب، والمقرر إجراؤها في 4 سبتمبر المقبل.

وحددت دائرة فحص الطعون، اليوم، جلسة عاجلة لنشر الدعويين المقامتين من سامح عاشور ومنتصر الزيات المحاميّان.

استبعاد عاشور والزيات من انتخابات «المحامين»

كانت محكمة مجلس الدولة قضت، أمس، باستبعاد كل من سامح عاشور النقيب السابق للمحامين وأيضا منتصر الزيات.

كان القائم بأعمال نقيب المحامين مجدى سخي، أعلن استبعاد 3 مرشحين من المتقدمين على مقعد النقيب العام للمحامين، لعدم توافر الشروط اللازمة للترشح وفقا لنص القانون وهم فرج عاشور وإبراهيم البرديسي وهشام عياد، وتنازل مرشح واحد فقط وهي فاطمة الزهراء غنيم.