سقوط «زوكس حلوان» الهارب من أحكام بالسجن 26 سنة في المعادي

تمكن النقيب عبدالرحمن عصام ضابط مباحث تأمين المعادي، من ضبط المتهم الهارب «زياد.ح.ح.س»، وشهرته «زوكس» 21 عاما، عاطل، ومقيم بشارع برهان حلوان، والمطلوب التنفيذ عليه في 3 جنايات.

المتهم هارب من جناية سرقة وهتك عرض

وكان المتهم هاربًا من الجناية رقم 20685 لسنة 2019 جنايات النزهة، سرقة وهتك عرض والمحكوم عليه بالسجن لمدة 15 سنة، وفي الجناية رقم 1595 لسنة 2019 جنايات قسم ثاني زايد سرقة بالإكراه، والمحكوم عليه بالسجن 10 سنوات، وأيضًا في الجناية رقم 14552 لسنة 2021 جنايات حلوان مخدرات، والمحكوم عليه بالحبس سنة وذلك بإجمالي سجن 26 سنة.

وبعد مواجهته أقر بصحة الأحكام الصادرة ضده، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات عقوبة الهروب من الأحكام

وعن الموقف القانوني للمتهم يقول حمدي العربي المحامي والخبير القانوني لـ«الوطن»، إن المادة 64 من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات كل شخص محبوس تنفيذا لحكم قضائي، أو على ذمة قضية هرب أو شرع في الهروب من السجن أو محل التحفظ القانوني.