خدمات المرور الإلكترونية 2022 عبر موقع النيابة العامة.. ورابط الاستعلام

يرغب العديد من المواطنين في معرفة الخدمات المرورية المتاحة عبر شبكة الإنترنت، والتي يُتيحها أمام كافة المواطنين عبر موقع النيابة العامة، سواء استعلام عن مخالفات المرور أو تقديم تظلمات على المخالفات الموقعة عليهم، لذا تستعرض «الوطن» قائمة خدمات المرور الإلكترونية 2022 التي يقدمها موقع النيابة العامة.

خدمات المرور الإلكترونية 2022 من خلال موقع النيابة العامة

وتتنوع خدمات المرور الإلكترونية المقدمة من خلال موقع النيابة العامة، كالآتي:

1 - الاستعلام عن مخالفات المرور على رخص المركبات، والتي يمكن الاستفادة منها عن طريق إدخال بيانات الرخصة، تبدأ بتحديد ما إذا كانت تتكون اللوحة من أرقام وحروف أم أرقام فقط ثم كتابة بيانتها، ليظهر على الفور إجمالي الغرامات المرورية المسجلة.

2 - الاستعلام عن مخالفات المرور على رخص القيادة، ويستطيع أي مواطن الاستفادة منها عن طريق إدخال البيانات المطلوبة، وهي: «رقم الرخصة، نوع الرخصة، المحافظة، وحدة التراخيص»، وهذه الخدمة تحديدا متاحة فقط للرخص المطورة والتي تحتوي علي الرقم القومي.

3 - الاطلاع على نماذج المخالفات المسجلة.

4 - خدمات الدفع عند الاستلام.

5 - خدمات الدفع من خلال بطاقات الائتمان، بالإضافة إلى كروت ميزة الحكومية.

6 - خدمات تقديم التظلم من قيمة المخالفات المرورية المسجلة سواء المخالفات على رخص المركبات أو المخالفات على رخص القيادة.

7 - خدمات متابعة حالة الطلبات التي جرى تقديمها سابقا على المخالفات، والتي يمكن الاستفادة منها عن طريق كتابة البيانات المطلوبة، وهي: «رقم الطلب، وبيانات الرخصة، والرقم القومي».

8 - خدمات إلغاء الطلبات الإلكترونية.

9 - خدمة توصيل شهادة براءة الذمة.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة

ويمكن لجميع المواطنين وقائدي المركبات الاستفادة من كافة الخدمات المرورية التي تُقدم من خلال موقع النيابة العامة على شبكة الإنترنت، من خلال الدخول على هذا الرابط.