سقوط عصابة مخدرات بحوزتها 50 كيلو حشيش بقيمة 3.5 مليون جنيه

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عناصر بؤرة إجرامية للاتجار في المواد المخدرة بالإسكندرية، وبحوزتهم 500 طربة لمخدر الحشيش، بقيمة مالية تقدر بحوالى 3,5 مليون جنيه تقريبا، في إطار الجهود المستمرة لأجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال التصدى الحاسم لجرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ذلك النشاط الإجرامى.

3 مجرمين تخصصوا في الاتجار بالحشيش

ذكر بيان للوزارة، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد رصد نشاط 3 عناصر إجرامية، تخصصوا فى نقل وتهريب مخدر الحشيش بكميات كبيرة، وترويجه على عملائهم مُتخذين، من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

500 طربة حشيش

أضاف البيان، أنه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات: الأمن الوطنى والأمن العام والأمن المركزى، ومديرية أمن الإسكندرية، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم 500 طربة لمخدر الحشيش، وزنت حوالى 50 كيلو جرام، بالإضافة إلى مبالغ مالية و3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم بالمضبوطات، وأيدوا ما جاء بالتحريات، إذ تقدر القيمة المالية لـ المواد المخدرة المضبوطة بحوالى 3,5 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.