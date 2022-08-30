مروة عبد المنعم: كان نفسي أطلع فنانة استعراضية.. ولست مسؤولة عن اختفائي

قالت الفنانة مروة عبد المنعم، إن اختفائها عن الساحة الفنية على مدار السنوات الماضية راجع لظروف خاصة مرتبطة بسوق العمل، لذا قررت العمل بشكل فردي من خلال السوشيال ميديا لحين طلبها في أعمال سينمائية وتليفزيونية.

فنانة استعراضية مثل نيللي وشريهان

وأضافت «عبد المنعم» خلال لقائها ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع عبر فضائية dmc، والذي تقدمه الإعلاميتين جاسمين طه ونهى عبدالعزيز، أنها كانت تحلم بأن تكون ممثلة استعراضية مثل الفنانتين نيللي وشريهان، مشير إلى هوسها بتقديم أعمال أطفال، ومن هنا قررت دخول تلك المساحة التي وصفتها بالفارغة تماما في الوقت الحالي، فاتجهت إلى أعمال قصيرة تناسب الأسرة والطفل.

أعمال مروة عبدالمنعم في مسرح الطفل

وأكدت الفنانة مروة عبد المنعم على أن كبار السن انبهروا بأعمال مسرح الطفل التي قدمتها أكثر من الأطفال أنفسهم، نظرا لجودة الشخصيات المقدمة في العمل المسرحي، متابعة «لما لقيت الشغل بيقل بعدت، وبدأت اشتغل على نفسي وعلى مهاراتي».

يُذّكر أن برنامج «السفيرة عزيزة»، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات، هن القديرة سناء منصور، وجاسمين طه، وشيرين عفت، ونهى عبدالعزيز، وسالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كل القضايا والأخبار المجتمعية التي تهم الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.

كما يشكل الطفل المصري، وتربيته ونشأته، أحد المحاور الرئيسية للبرنامج، وذلك من خلال استضافة المتخصصين في التربية والرياضة والتغذية لتقديم نصائح إلى الأمهات والأباء للتعامل مع أبنائهم وتربيتهم بشكل سليم.