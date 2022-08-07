تامر فرج بعد مشاهدته مسرحية الجميلة والوحش: مروة عبد المنعم نجمة فوازير

وجّه الفنان تامر فرج، رسالة لأبطال العرض المسرحي الذي يحمل اسم الجميلة والوحش، مشيدًا بأدائهم وإبداعهم الفني، بعد مشاهدته للمسرحية وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام: «رغم إننا كلنا شوفنا القصة أكثر من مرة، لكن انبهرت بوجود عرض مصري على مسرح مصري بهذه الروعة وهذا الإتقان».

مسرحية الجميلة والوحش بطولة مروة عبد المنعم، حمزة العيلي، رضا حامد، أشعار عادل سلامة، ألحان هيثم الخميسي، تأليف وإخراج محسن رزق.

وأشار إلى أنه تفاجأ بالحضور غير المسبوق لعشاق المسرح: «رغم إنها الليلة العاشرة وتوقعي انخفاض عدد الجمهور عن الأول، خصوصًا وأننا لم نتعود على هذا النوع من العروض الموسيقية، إلا إني فوجئت بحضور كثيف خاصة من الأطفال الذين اندمجوا جدا مع الأداء الرائع لكل الفنانين».

مسرحية الجميلة والوحش بطولة مروة عبدالمنعم وحمزة العيلي

وعن بطلة عرض مسرحية الجميلة والوحش الفنانة مروة عبد المنعم، قال تامر فرج عبر حسابه بـ إنستجرام، إنه في حال استمرار تقديم الفوازير حتى هذه اللحظة، كان يجب أن تكون هي المرشحة الأولى وأن تكون نجمة الفوازير دون منازع.

وأشار إلى أن الفنان حمزة العيلي، قدم مجهودًا قويًا في المسرحية «يا جماعة الراجل ده عامل مجهود جبار، لابس قناع وبدلة متعبين جدًا ومع ذلك أداءه ممتعًا كعادته».

وأشاد بمخرج العرض المسرحي محسن رزق بقوله: «مخرج أكثر من متمكن عامل مسرح بجد، منذ فترة لم نر مثل هذا العرض، خصوصًا للأطفال، ومجموعة من النجوم الشباب، مش هقدر أوصف فرحتي بوجودهم في المسرح وأقدر أقول إن فيه فن راقي في مصر، حقيقى مبسوط بـ الجميلة والوحش».

تامر فرج يعتذر عن مسرحية الحفيد

وكان الفنان تامر فرج، قد اعتذر عن استكمال عرض مسرحية الحفيد التي تعرض على خشبة المسرح القومي وتضم عددًا من النجوم أبرزهم الفنانة لوسي، وحّل بدلًا منه الفنان علاء قوقة، لظروف صحية ألمتّ به مؤخرًا، فضلًا عن انشغاله في تصوير عدد من الأعمال الفنية منها مسلسل روز وليلى أمام الفنانة يسرا ونيللي كريم.