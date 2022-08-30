«التخطيط»: جائزة مصر للتميز الحكومي تهدف لتعزيز قيم المنافسة بين العاملين

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الملتقى الأول لشباب العاصمة الإدارية، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة نحو 1500 من الشباب، وذلك بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال فعاليات الملتقى؛ استعرض المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي؛ أبرز مجهودات الوزارة في مجال تمكين الشباب المصري وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار.

وأشار إلى الإطار الحاكم لجهود التنمية الشاملة والمستدامة بداية من استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وبرنامج الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية، ودليل معايير الاستدامة البيئية، والإعلان عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات الجمهورية وكيفية التقدم لها.

كما استعرض أبرز برامج بناء وتنمية القدرات المقدمة للشباب منها مبادرة «كن سفيرًا» للتنمية المستدامة والتي تهدف إلى نشر ثقافة التنمية المستدامة بين الشباب، ومبادرة شباب من أجل التنمية التي تهدف إلى رفع وعي الشباب الجتمعي بأهداف التنمية المستدامة وتقرير التنمية البشرية مصر 2021، مشيرًا إلى مشروع رواد 2030 الذي يهدف إلى نشر فكر ريادة الأعمال بين الشباب.

معايير جائزة مصر للتميز الحكومي

أوضح المهندس خالد مصطفى معايير جائزة مصر للتميز الحكومي والهدف الأساسي منها، وهو تعزيز قيم المنافسة بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

استعراض دليل معايير الاستدامة

كما تضمنت مشاركة وزارة التخطيط في فعاليات الملتقى، إقامة معرض متخصص حول الخدمات والمبادرات التي تقدمها، منها مشروع سيارات مراكز الخدمات الحكومية المتنقلة لخدمة المواطنين، ومشروع رواد 2030 والمنح والتدريبات التي يقدمها للشباب في مجال ريادة الأعمال، بالإضافة إلى مبادرتي «كن سفيرًا» و«شباب من أجل التنمية»، فضلا عن استعراض دليل معايير الاستدامة البيئية وخطة المواطن.

جدير بالذكر إلى أنه شارك في معرض وزارة التخطيط العميد محمد عبد العظيم، مدير مشروعات البنية المعلوماتية، والدكتور مجاهد حسن، مدير وحدة التصوير الفضائي بالمركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية، والدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، وأميرة حسام، معاون وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة، وسهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر التميز الحكومي، وطارق صادق، مدير مشروع العاصمة الإدارية بالوزارة والمشرف على الشئون الإدارية، ورنيم أمين، باحث بمكتب مساعد الوزيرة لشئون خطة التنمية المستدامة، وأحمد الليثي، عضو المكتب الفني بالوزارة.

كما شارك بالحضور نحو 45 من موظفي الوزارة من الشباب ممثلين عن القطاعات والوحدات المختلفة.