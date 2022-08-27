استشاري التخطيط العمراني: «حياة كريمة» تخدم قاعدة عريضة من المجتمع

قال الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، إنّ مشروع «حياة كريمة» ضخم جدا، وكان يخدم قاعدة عريضة من المجتمع المصري بواقع 60 مليون مواطن، وهذا الأمر في حد ذاته رقم ضخم للغاية، حيث جرى تخصيص حوالي 15 ألف جنيه لتحسين البيئة من حوله.

تخصيص 1000 مليار جنيه مصري لمشروع حياة كريمة

وأضاف حسانين في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، مع محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «يتم تخصيص 1000 مليار جنيه مصري لمشروع حياة كريمة، كما أن حياة كريمة تجربة رائدة يتم عملها على نطاق واسع في المجتمع الريفي، كما سيتوسع ليشمل كل المناطق الموجودة سواء كانت قرى ريفية أو عزب أو توابع والمناطق المحرومة داخل المدن وكل ذلك يتم بالتوازي».

مصر كانت رائدة في محاولة رفع المستوى المعيشي للمصريين

وتابع استشاري التخطيط العمراني أن إشادة الأمم المتحدة بمشروع حياة كريمة يعني أن مصر رائدة في محاولة رفع المستوى المعيشي للمصريين الأكثر احتياجا، كما أن هذه الإشادة تعني اعتراف الأمم المتحدة بنجاح التجربة المصرية، لافتًا إلى أن نتائج المبادرة الرئاسية حياة كريمة بدأت تظهر على أرض الواقع حيث سيتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية قريبا.