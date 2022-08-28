وزيرة التخطيط: الشباب ثروة قومية نعتمد عليها لصنع مستقبل أفضل

تشارك غدًا وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الملتقى الأول لشباب العاصمة الإدارية، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة نحو 1500 من الشباب، وذلك بالمدينة الرياضية في العاصمة الإدارية الجديدة.

تدريبات بجميع المجالات

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اهتمام الدولة بالشباب الذين يمثلون الثروة القومية التي يتم الاعتماد عليها لصنع مستقبل أفضل، ورسم خطط التنمية، موضحة أن الدولة توفر جميع المجالات للتدريب وتمكين الشباب.

التخطيط تشارك في جلسة شباب العاصمة يسأل

ومن المقرر أن تشارك وزارة التخطيط في جلسة شباب العاصمة يسأل، كما تتضمن مشاركة الوزارة إقامة معرض متخصص بشأن الخدمات والمبادرات التي تقدمها؛ منها مشروع سيارات مراكز الخدمات الحكومية المتنقلة لخدمة المواطنين، ومشروع رواد 2030، والمنح والتدريبات التي يقدمها للشباب في مجال ريادة الأعمال، بالإضافة إلى مبادرتي كن سفيرًا وشباب من أجل التنمية، فضلا عن استعراض دليل معايير الاستدامة البيئية وخطة المواطن.