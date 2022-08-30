انتهاء التحويلات بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم غدا

ينتهي غدا الأربعاء، تلقي طلبات التحويل بين المعاهد الأزهرية والمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم بجميع أنحاء الجمهورية، إذ أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، بدء تلقي طلبات التحويل بين الأزهر والتربية والتعليم بداية من أغسطس الجاري وحتى آخر الشهر.

واستقبل قطاع المعاهد والمناطق الأزهرية بجميع المحافظات طلبات التحويل من المعاهد إلى مدارس التربية والتعليم والعكس للعام الدراسي 2022-2023، بداية من أول أغسطس على أن يتم غلق باب تلقي طلبات التحويل في 31 أغسطس.

شروط التحويلات بين المعاهد الأزهرية والتربية والتعليم

ووضعت وزارة التربية والتعليم، مجموعة من الضوابط للتحويلات بين التربية والتعليم والأزهر، إذ يقتصر التحويل على طلاب الصف الثاني الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي بالمعاهد الأزهرية، على أن يتمّ تحويلهم إلى الصفوف المناظرة بمدارس التربية والتعليم.

ويتقدم ولي أمر الطالب الراغب في التحويل للأزهر بإفادة بسن القبول بالمعهد المطلوب التحويل له حتى تتحقق من تطبيق شرط السن، والتحويل يكون بموافقة الجهة المنقول منها الطالب أولا، ولا يعتد بهذا التحويل إلا بموافقة الجهة المحول إليها.

وضمن شروط التحويلات بين المعاهد الأزهرية والتربية والتعليم لا يسمح بتحويل الطلاب غير الحاصلين على الشهادة الابتدائية الذين اجتازوا بنجاح مسابقة القبول بالصف الأول الإعدادي بالمعاهد الأزهرية إلى المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم.

الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية العامة

ويحق للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة التحويل إلى قطاع المعاهد الأزهرية على أن يلتحقوا ببرنامج تأهيلي لمدة عام، قبل أن يتأهلوا للصف الأول الثانوي.

كما لا يجوز لطلاب المرحلة الثانوية التحويل لخضوع طلاب الصف الأول الثانوي العام لقواعد قبول خاصة تخالف القواعد المعمول بها في الأزهر.

ويقدم الطالب المحول موافقة من الجهة المحول إليها تؤكد سماح الكثافة بالنقل، مع الالتزام بشرط الكثافة للموافقة على طلب التحويل.