الأزهر يعلن عن وظائف جديدة بمكافأة شهرية 700 جنيه.. اعرف التفاصيل

وجّه قطاع المعاهد الأزهرية، بالأزهر الشريف خطابًا من الإدارة العامة لرياض الأطفال، لرؤساء الإدارات المركزية للمناطق الأزهرية تطلب الاستعانة بخريجات «رياض أطفال - تربية طفولة - دراسات إنسانية قسم طفولة - آداب علم نفس واجتماع»؛ لتأدية الخدمة العامة داخل روضات الأزهر الشريف بمكافأة شهرية قدرها 700 جنيه.

الأزهر الشريف

وأكد خطاب الأزهر، الذي حصلت «الوطن»، على نسخة منه، أنّه بناء على موافقة الجهات المختصة على طلب الأزهر بتأدية الخدمة العامة لتلك التخصصات في روضات الأزهر على مستوى الجمهورية بداية من أول أكتوبر المقبل حتى نهاية شهر مايو 2023، لمدة 8 أشهر فقط لا غير، وباقي سنة الخدمة دون أجر داخل المعاهد الأزهرية مع استلام إفادة بانتهاء سنة الخدمة.

قطاع المعاهد الأزهرية

وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية مجموعة من التوجيهات إلى إدارة رياض الأطفال تضمنت الآتي:

۱- إجراء حصر شامل للأماكن التي تعاني من عجز معلمات رياض أطفال.

٢- التوجه بخطاب معتمد يضم الإحصائيات وعناوين المعاهد التي تحتاج للمكلفات، إلى مديريات التضامن بالمحافظات.

3- الاستعانة بالتخصصات والأولوية لتخصص رياض الأطفال ثم بقية التخصصات على التوالي.

4- حصر بجميع المكلفات المرسلة للإدارة وإرسالها لقطاع المعاهد على الفور.

5- ضرورة الالتزام بالأعداد المقررة لكل منطقة ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.