وكيل الأزهر الشريف يعتمد نتيجة امتحان الدور الثاني بمعاهد القراءات

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات ‏‏«التجويد - العالية – التخصص» بمعاهد القراءات، اليوم، للعام الدراسي 2021- 2022.

نتيجة شهادات القراءات

وبلغت نسبة النجاح لشهادة إجازة التجويد 87.52%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 570 طالبًا ‏وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات 59.97%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان ‏وعددهم 886 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات 67.49%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم ‏‏627 طالبًا وطالبة، بإجمالي شهادات القراءات 69.88%.‏

وحصدت منطقة القليوبية المركز الأول في نسبة نجاح شهادة التجويد بنسبة 100%، بينما حصدت مناطق دمياط وشمال سيناء والبحر الأحمر، المراكز الأولى في نسبة نجاح شهادة عالية القراءات بنسبة نجاح 100%.

النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

ووجه وكيل الأزهر بنشر نتيجة شهادات القراءات على بوابة الأزهر الإلكترونية، تيسيرا على الطلاب لمعرفة نتائجهم، مقدما التهنئة لجميع الطلاب الناجحين، ومطالبا الطلاب الذين لم يوفقوا ببذل مزيد من الجهد والمذاكرة للحاق بزملائهم وتحقيق النجاح المنشود.