«القومي للإعاقة»: الدولة تولي اهتماما بملف بطاقات الخدمات المتكاملة

التقت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة أمس، ممثلي بعض مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وعدد من الأشخاص ذوي الاعاقة بنادي اليخت بالإسكندرية، وذلك بناء على الدعوة التي قدمتها النائبة ندى ثابت، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، وبحضور النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، والدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية .

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

وصرح الدكتور خالد حنفي، المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية والمجتمعية التي يعقدها المجلس مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة خاصة العاملة في مجال الإعاقة.

وأكد أن المشرف العام على المجلس استمعت للأطروحات التي قدمتها الجمعيات والمؤسسات والمتعلقة بالتحديات التي تواجه عملهم وأيضا ما يواجه الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة.

تساؤلات حول بطاقة الخدمات المتكاملة

وأشار المتحدث الرسمي باسم المجلس، أن الحوار كان مثمرا في إطار من الود والتعاون المشترك بين المجلس والمنظمات العاملة بمجال الاعاقة، خاصة وأن العديد منهم طرح بعض التساؤلات على المشرف العام، من أبرزها ما يتعلق ببطاقة الخدمات المتكاملة.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، أن الدولة مهتمة بهذا الملف اهتماما كبيرا، وأن لجنة العدالة الاجتماعية عقدت اجتماعا بهذا الخصوص نهاية الأسبوع المنصرم لبحث تلك المسألة التي تمس الملايين من الأشخاص ذوي الاعاقة، وأن رئيس الوزراء يولي اهتماما خاصا بهذا الأمر.

كما طرح الحضور تساؤلات حول الأقزام وما يواجهونه من تحديات خاصة ما يتعلق منها بترخيص السيارة المعفاة من الجمارك، كما أثار بعض الحضور قضية المرأة المتزوجة من ذوي الإعاقة واستحقاقها الجمع بين معاشين أو معاش وما تتقاضاه من راتب.

يشار إلى أن المجلس عقد مجموعة من اللقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني بالقاهرة قبل بدء جولته التي من المقرر أن تجوب عدد من المحافظات للتعرف على التحديات والاستماع للمشكلات التي تؤثر على عمل تلك الجمعيات من أجل تقديم خدمة أفضل للاشخاص ذوي الإعاقة خاصة أن العام الجاري 2022 هو عام المجتمع المدني كما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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