القومي للإعاقة يطالب بسرعة استخراج كارت الخدمات: «محتاجينه يكون زي الرقم القومي»

تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، بمقترح برلماني من أجل تسهيل إجراءات الكشف الطبي التي تتم لذوي الإعاقة بهدف استخراج كارت الخدمات الطبية المتكاملة، وتذليل كافة العقبات، حيث أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه تلك الفئة عند استخراج الكارت، وتم توجيه هذا الاقتراح إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ووزارة التضامن الاجتماعي، وذلك من خلال زيادة الوحدات الطبية التابعة للمجالس الطبية.

تسهيل إجراءات استخراج كارت الخدمات الطبية لذوي الإعاقة

وعقبت الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس القومي للإعاقة، مقرر لجنة الإعاقة بالقومي للمرأة، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «إحنا بنادي بالموضوع دا من يوم ما قانون ذوي الإعاقة خرج للنور»، وأوضحت هجرس أن ذوي الإعاقة يمثلون فئة ليست بالقليلة من المجتمع المصري ولا بد من تيسير أمورهم، كما أكدت أن تقديم هذا الاقتراح خطوة مهمة ومبشرة.

وأوضحت هجرس، أن تسهيل إجراءات كارت الخدمات الطبية لذوي الإعاقة يحتاج إلى طاقة بشرية كبيرة في المقام الأول، وهذا لكثرة عددهم وانتشارهم في محافظات متفرقة، مؤكدة أن القوى البشرية موجودة والأمور إلى حد كبير جاهزة، وأن المسألة لا ينقصها إلا أن يتم تنظيمها بالشكل السليم، قائلة: «محتاجين أن كل موظف منهم يكون له دور محدد وواضح يقوم بالعمل عليه، من أجل إنجاز المهام بالشكل السليم».

أبرز مشاكل استخراج كارت الخدمات الطبية لذوي الإعاقة

وأضافت هجرس أن الأمر يحتاج أن يكون أولوية من أولويات الدولة، ومن المفضل أن يصبح مبادرة رئاسية، حيث قالت: «مصر تقدر تنجز في الموضوع دا لا سيما أن رئيس الجمهورية يبدي اهتماما ملحوظا لذوي الإعاقة، فمش بعيد يتعمل مبادرة رئاسية، ومن وجهة نظري هذا هو الحل الأمثل وما نطمح إليه ونفضله».

وأكدت عضو المجلس القومي للإعاقة أن هناك عددًا من المشاكل التي تواجه هذه الفئة عند استخراج كارت الخدمات الطبية، وأبرزها الوقت، موضحة: «استخراج الكارت بياخد وقت طويل جدًا على ما يطلع، إحنا محتاجين استخراجه يكون في وقت سريع حتى يتمكن ذوي الإعاقة من الحصول على حقوقهم، ولازم مسألة سرعة استخراج الكارت تكون على رأس القائمة».

وأضافت: «إحنا محتاجين الكارت دا يكون حاجة أساسية زي بطاقة الرقم القومي على سبيل المثال».