«القومي للإعاقة» يشارك في مناقشات مشروع قانون صندوق الـ«قادرون باختلاف»

شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، لنظر مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الـ«قادرون باختلاف».

الأشخاص ذوي الإعاقة

واستعرضت اللجنة في اجتماعها، القانون المشار إليه بعد الموافقة عليه من مجلس الشيوخ بجلسته المعقودة في 30 مايو الماضي.

وأكد أعضاء اللجنة، على أن التعديل لن يمس أي حق من الحقوق التي سبق وأن حصل عليها الاشخاص ذوي الإعاقة بل أن القانون المقترح ينص على موارد أخرى بخلاف ما كان وارد بالقانون الأصلي.

كما أن التعديل يشمل تعديل مسمى القانون ليكون قانون صندوق، «قادرون باختلاف» بدلا من قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تغيير المسمى لا ينصرف لأي من المكتسبات التي حصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة في أي قانون آخر.

تبعية صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وتضمن التعديل المقدم تبعية صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة لرئاسة الجمهورية بعد كان تابعا لرئاسة الوزراء مما يعد انعكاسا لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهذه الفئة منذ توليه المسؤولية في 2014.

كما تضمن مشروع القانون إضافة موارد وأوجه إنفاق أخرى بخلاف ما كان بالقانون الأصلي.

ووافقت اللجنة على مشروع القانون تمهيدا لإحالته للجلسة العامة لإقراره، يحضور كل من المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس القومي لذوي الإعاقة، والسيد خالد حنفي، عضو مجلس النواب السابق، ممثلا للمجلس.