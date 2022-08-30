الرئيس العراقي: «علينا الإقرار بأن المنظومة السياسية عجزت عن تفادي ما حصل»

قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن مشاهد الأمس هزت نفوس كل العراقيين، وجرحت مشاعرهم، واعتصرت قلوبهم حزنا.

وأضاف في بيان أرسل لـ«الوطن» من رئاسة الجمهورية العراقية: «علينا الإقرار بأن المنظومة السياسية والمؤسسات الدستورية عجزت عن تفادي ما حصل».

برهم صالح: موقف مقتدى الصدر شجاع

وأضاف أن موقف مقتدى الصدر لوقف أحداث العنف، هو موقفٌ مسؤول وشجاع وحريص على الوطن، ومحل تقدير عالٍ من العراقيين، وينبغي استثماره لصالح الخروج ببلدنا من الأزمة السياسية الراهنة عبر حلول مسؤولة ضامنة لتحقيق تطلعات الناس.

انتهاء أحداث العنف أمر ضروري

وتابع أن انتهاء أحداث العنف والصدامات وإطلاق الرصاص أمر ضروري ومهم لحقن دماء العراقيين، لكنه لا يعني انتهاء الأزمة السياسية المُستحكمة في البلد منذ أشهر، قائلا: «ما شهدناه ليس أزمة آنية فحسب، بل أزمة مُستحكمة مرتبطة بمنظومة الحكم وعجزها».