الرئيس العراقي: إجراء انتخابات جديدة مبكرة يمثل مخرجا للأزمة السياسية

قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن الانتخابات الأخيرة لم تُحقق ما يأملهُ المواطن، وواجهت الكثير من الإشكالات والتحديات، فضلا عن التأخير في تلبية التوقيتات الدستورية وتشكيل حكومة جديدة، وقضية استقالة الكتلة الصدرية الفائزة في الانتخابات، وما لها من آثار سياسية واجتماعية جسيمة.

مقاطعة الانتخابات الماضية جرس إنذار

وأضاف «صالح»، في بيان أُرسل لـ«الوطن» من الرئاسة العراقية، أن الأغلبية الصامتة التي قاطعت الانتخابات الماضية، والتي شكّلت أكثرُ من نصف الناخبين العراقيين، هو جرس انذار وعقابٌ للأداء السياسي، ويجب التوقف عند ذلك والتفكر كثيراً، فالانتخابات في نهاية المطاف ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة ومسار سلمي يَضمنُ مشاركة واسعة للعراقيين في تجديدِ خياراتهم وتحقيق تطلعاتهم في الاصلاح.

وأكد الرئيس العراقي، أن إجراء انتخابات جديدة مُبكرة وفق تفاهمٍ وطني، يُمثل مخرجاً للأزمة الخانقة في البلاد، عوضًا من السجال السياسي أو التصادم والتناحر، وتضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي وتستجيب لتطلعات العراقيين.