الرئيس العراقي: لابد من الشروع بإصلاحات حقيقية.. والوضع الراهن يمكّن الفساد

قال الرئيس العراقي برهم صالح، إنه لابد من الشروع في إصلاحات حقيقية، مؤكدا أنه لا منصب أو موقع أهم من مصلحة الوطن، والأهم هو إصلاح الوضع جذرياً لوقف دوامة الأزمات.

وأضاف «صالح»، في بيان أُرسل لـ«الوطن»، من الرئاسة العراقية، أن استمرار الوضع الراهن سيُمكّن الفساد أكثر، وهذا السرطان يهدد كيان الدولة، ويعرقل فرص تقدم بلدنا، ويُكبّل إمكانات وطننا الكفيلة بنقل شعبنا إلى مصاف آخر.

«صالح»: استمرار الوضع الراهن سيُمكّن الفساد أكثر

وتابع أن قضايا الفساد والتآمر على مُقدرات الدولة التي ظهرت إلى الرأي العام مؤخراً، ماهي إلا مؤشر إلى الكارثة الحقيقية، وقطعا تستوجب متابعة قانونية جدية.