محمد معيط: وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين في إنهاء الإجراءات

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية، ويجري نقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، موضحًا أنه تم منح مهلة 4 أشهر للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى مهملة و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية، كما ذكر أنه تم الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج 4» بالتنسيق مع البنك المركزي.

المؤشرات وصلت إلى أفضل ما يمكن

وأضاف «معيط»، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، الذي يعُرض على شاشة «صدى البلد»، أن العام المالي الذي انتهى في 30 يونيو الماضي تم تحقيق فائض أولى 100 مليار جنيه، يتم توجيهها لخدمة فوائد الدين، موضحًا أنه تم الانتهاء من السنة المالية وكذلك الانتهاء من الحسابات الختامية المبدئية ويتم مراجعتها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، لافتا إلى أن المؤشرات وصلت إلى أفضل ما يمكن وباتت أفضل مما كانت عليه قبل 2011.

خفض عجز الموازنة بنسبة 50% خلال 6 سنوات

وأوضح وزير المالية أنه تم خفض عجز الموازنة بنسبة 50% خلال 6 سنوات، فإيرادات الدولة كانت لا تكفي مصروفاتها وكانت تستدين لتغطية المصروفات وخدمة الدين، ولكن خلال الـ 4 سنوات الماضية تم تحقيق فائض أولى أي أن الإيرادات كانت تغطي المصروفات ويفيض لخدمة الدين: «الموازنة المالية العامة للدولة في أمان وتتحرك بشكل إيجابي، ونستهدف النزول بعجز الموازنة خلال 3 سنوات إلى 4.5% مثل الدول المتقدمة».