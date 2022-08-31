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عاجل.. رئيس الوزراء يفتتح معرض «أهلا مدارس» بتخفيضات حتى 30٪

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محمد مجدي
09:17 ص | الأربعاء 31 أغسطس 2022
عاجل.. رئيس الوزراء يفتتح معرض «أهلا مدارس» بتخفيضات حتى 30٪

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي،  رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، فعاليات معرض «أهلا مدارس»، المنعقد خلال الفترة من أول سبتمبر حتى 9 سبتمبر المقبل،  المنعقد تحت شعار «افرح وفرح أولادك»، على أن يستقبل المعرض الجمهور اعتبارًا من غدا الخميس.

معرض «أهلا مدارس» يستقبل الجمهور غدا

رافق رئيس الوزراء،  خلال الافتتاح، كلا من الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة،  واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والمهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك.

ويضم المعرض كل احتياجات الأسر في العملية التعليمية، بداية من القلم و«الكشاكيل»، حتى الملابس، والطابعات، وحتى الأغذية والمستلزمات، بتخفيضات حتى 30٪. 

مدبولي يطمئن على وجود تخفيضات حقيقية

وحرص رئيس الوزراء على سؤال الباعة عن الأسعار، واطمأن على وجود تخفيضات حقيقية، في إطار حرص الدولة على تذليل العقبات على المواطنين. 

ومن المقرر أنَّ يشهد رئيس الوزراء عقب افتتاحه المعرض لمؤتمر وزراء التنمية المحلية الأفارقة الذي تستضيفه مصر، ثم يترأس اجتماع مجلس الوزراء اليوم.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.